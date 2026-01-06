"Im Großen und Ganzen einig!" Nwaiwu vor WAC-Abgang

Chibuike Nwaiwu wird dem WAC wohl einige Millionen in die Kassen spülen.

Den Zuschlag dürfte der türkische Erstligist Trabzonspor erhalten.

Klubvertreter waren am gestrigen Montag in Wolfsberg vor Ort und sind bereit, für den Innenverteidiger eine Ablösesumme von sieben bis acht Millionen Euro zu zahlen.

Kam 2024 aus Nigeria

"Die Gespräche sind schon sehr weit. Die Verträge müssen noch aufgesetzt und Details besprochen werden. Im Großen und Ganzen sind wir uns aber einig", bestätigt Präsident Riegler gegenüber der "Kleinen Zeitung".

Nwaiwu ist 2024 vom nigerianischen Verein Enyimba FC nach Wolfsberg gewechselt und avancierte seitdem zu einem absoluten Leistungsträger.