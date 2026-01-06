NEWS

"Im Großen und Ganzen einig!" Nwaiwu vor WAC-Abgang

Der Innenverteidiger hat international viel Interesse auf sich gezogen. Den Zuschlag dürfte ein türkischer Klub erhalten.

"Im Großen und Ganzen einig!" Nwaiwu vor WAC-Abgang Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Chibuike Nwaiwu wird dem WAC wohl einige Millionen in die Kassen spülen.

Den Zuschlag dürfte der türkische Erstligist Trabzonspor erhalten.

Klubvertreter waren am gestrigen Montag in Wolfsberg vor Ort und sind bereit, für den Innenverteidiger eine Ablösesumme von sieben bis acht Millionen Euro zu zahlen.

Kam 2024 aus Nigeria

"Die Gespräche sind schon sehr weit. Die Verträge müssen noch aufgesetzt und Details besprochen werden. Im Großen und Ganzen sind wir uns aber einig", bestätigt Präsident Riegler gegenüber der "Kleinen Zeitung".

Nwaiwu ist 2024 vom nigerianischen Verein Enyimba FC nach Wolfsberg gewechselt und avancierte seitdem zu einem absoluten Leistungsträger.

Die besten Bundesliga-Choreos 2025

SK Rapid

Slideshow starten

82 Bilder

Mehr zum Thema

Neuer Co-Trainer! WAC komplettiert Trainerteam

Neuer Co-Trainer! WAC komplettiert Trainerteam

Bundesliga
Neo-RBS-Sportchef spricht Letsch "absolutes Vertrauen" aus

Neo-RBS-Sportchef spricht Letsch "absolutes Vertrauen" aus

Bundesliga
97
Altach trennt sich von Torhüter

Altach trennt sich von Torhüter

Bundesliga
Letsch nach Bayern-Debakel: "Das hat mich doch überrascht"

Letsch nach Bayern-Debakel: "Das hat mich doch überrascht"

Bundesliga
8
Klare Niederlage! Bayern für Salzburg zu stark

Klare Niederlage! Bayern für Salzburg zu stark

Bundesliga
72
Treue Seele, Jugendförderer, Ruhepol: So tickt RBS-Sportchef Mann

Treue Seele, Jugendförderer, Ruhepol: So tickt RBS-Sportchef Mann

Bundesliga
37
Entrup zur Austria? Das ist wirklich dran

Entrup zur Austria? Das ist wirklich dran

Bundesliga
47
Kommentare

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball Wolfsberger AC Chibuike Nwaiwu