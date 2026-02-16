Rapid-Strafen: So geht's weiter

Der SK Rapid reagiert auf den Fan-Eklat bei der 0:2-Niederlage im 348. Wr. Derby.

Die Hütteldorfer verzichten bis auf weiteres darauf, das Kartenkontingent für den Gästesektor abzurufen. Es wird also in den kommenden Derbys in Wien-Favoriten keine Auswärtsfans geben.

Das ist als Vorgriff auf mögliche Strafen der Bundesliga zu werten.

Wie geht’s weiter?

Am heutigen Montag landet der Bericht des Schiedsrichters und Spielbeobachters bei der ADMIRAL Bundesliga. Danach wird die Bundesliga eine Anzeige formulieren, Rapid hat in weiterer Folge die Möglichkeit zu einer Stellungnahme.

Am nächsten Montag tagt dann der Strafsenat und wird auch zu einem Urteil kommen.

Zwei Teile

Der Vorfall wird in zwei Teilen behandelt.