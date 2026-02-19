NEWS

Diese 12 Trainer nehmen am UEFA Pro-Lizenz-Kurs 2026/27 teil

Als Kursleiter wird ab sofort ein ehemaliger Bundesliga-Trainer fungieren.

Diese 12 Trainer nehmen am UEFA Pro-Lizenz-Kurs 2026/27 teil Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der ÖFB hat am Donnerstag jene zwölf Trainer:innen verlautbart, die am UEFA Pro-Lizenz-Kurs 2026/27 teilnehmen werden.

Alle Kandidatinnen und Kandidaten hätten ein umfassendes, mehrstufiges Bewerbungsverfahren durchlaufen. Das Assessment wurde von Psycholog:innen, Sportwissenschafter:innen, Ausbildner:innen sowie Vertreter:innen der Universität Salzburg fachlich begleitet, heißt es.

Ziel des anspruchsvollen und sorgfältig konzipierten Auswahlprozesses sei gewesen, sicherzustellen, dass jene Bewerber:innen in den Lehrgang aufgenommen werden, die über das größte fachliche, persönliche und entwicklungsspezifische Potenzial verfügen.

Das UEFA Pro-Diplom ist die international höchstmögliche Trainerausbildung und berechtigt zur Trainertätigkeit in der obersten Spielklasse.

Als Kursleiter fungiert ab sofort Ex-Bundesliga-Trainer Franz Ponweiser, der Thomas Eidler ablöst. Der Gesamtleiter der ÖFB-Trainerakademie wird den Lehrgang künftig in einer strategischen Rolle weiterhin eng begleiten.

Das sind alle Teilnehmer:innen:

Name

Tätigkeit

Lisa Alzner (27)

Co-Trainerin SKN St. Pölten Frauen

Florian Forster (38)

Trainer AKA SK Rapid U18

Stefan Kenesei (40)

Trainer FK Austria Wien Frauen

Tobias Kern (39/GER)

Trainer Red Bull Akademie U16

Hans Kleer (56)

Trainer First Vienna FC

Florens Koch (35/GER)

Co-Trainer Al-Ahli SFC (SAU)

Marcel Lücke (34/GER)

Trainer AKA St. Pölten NÖ U18

Manuel Ludwiger (29)

Trainer WSG Tirol II

Thomas Schnöll (34)

vereinslos, zuletzt Trainer SK Bischofshofen

Maximilian Uhlig (33)

Trainer Young Violets Austria Wien

Michael Winsauer (43)

Trainer SC Kriens (SUI, 3. Liga)

Christoph Witamwas (38)

Co-Trainer SK Sturm Graz

Der LAOLA1-Stammtisch mit Lisa Alzner:

Mehr zum Thema

ÖFB-Torwarttrainer vor Wechsel in die Premier League

ÖFB-Torwarttrainer vor Wechsel in die Premier League

Deutsche Bundesliga
3
Europacup-Saison gibt Austria-Frauen trotz Aus "viel Kraft"

Europacup-Saison gibt Austria-Frauen trotz Aus "viel Kraft"

Frauen-Fußball
6
Courtois wird Investor bei französischem Fußball-Klub

Courtois wird Investor bei französischem Fußball-Klub

La Liga
Ist der SK Rapid noch ein Top-Klub?

Ist der SK Rapid noch ein Top-Klub?

LAOLA1
12
Rapids Katzer: Bei Transfers "nicht alles richtig gelaufen"

Rapids Katzer: Bei Transfers "nicht alles richtig gelaufen"

Bundesliga
10
So lange möchte Rapid auf Auswärtsfans im Wiener Derby verzichten

So lange möchte Rapid auf Auswärtsfans im Wiener Derby verzichten

Bundesliga
25
Werde Fan-Kommentator 2026!

Werde Fan-Kommentator 2026!

2. Liga

Kommentare

Fußball ÖFB UEFA Pro-Lizenz-Kurs Maximilian Uhlig Hans Kleer Stefan Kenesei Florens Koch Lisa Alzner