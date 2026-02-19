Der ÖFB hat am Donnerstag jene zwölf Trainer:innen verlautbart, die am UEFA Pro-Lizenz-Kurs 2026/27 teilnehmen werden.

Alle Kandidatinnen und Kandidaten hätten ein umfassendes, mehrstufiges Bewerbungsverfahren durchlaufen. Das Assessment wurde von Psycholog:innen, Sportwissenschafter:innen, Ausbildner:innen sowie Vertreter:innen der Universität Salzburg fachlich begleitet, heißt es.

Ziel des anspruchsvollen und sorgfältig konzipierten Auswahlprozesses sei gewesen, sicherzustellen, dass jene Bewerber:innen in den Lehrgang aufgenommen werden, die über das größte fachliche, persönliche und entwicklungsspezifische Potenzial verfügen.

Das UEFA Pro-Diplom ist die international höchstmögliche Trainerausbildung und berechtigt zur Trainertätigkeit in der obersten Spielklasse.

Als Kursleiter fungiert ab sofort Ex-Bundesliga-Trainer Franz Ponweiser, der Thomas Eidler ablöst. Der Gesamtleiter der ÖFB-Trainerakademie wird den Lehrgang künftig in einer strategischen Rolle weiterhin eng begleiten.

Das sind alle Teilnehmer:innen: