Name
Tätigkeit
Lisa Alzner (27)
Co-Trainerin SKN St. Pölten Frauen
Florian Forster (38)
Trainer AKA SK Rapid U18
Stefan Kenesei (40)
Trainer FK Austria Wien Frauen
Tobias Kern (39/GER)
Trainer Red Bull Akademie U16
Hans Kleer (56)
Trainer First Vienna FC
Florens Koch (35/GER)
Co-Trainer Al-Ahli SFC (SAU)
Marcel Lücke (34/GER)
Trainer AKA St. Pölten NÖ U18
Manuel Ludwiger (29)
Trainer WSG Tirol II
Thomas Schnöll (34)
vereinslos, zuletzt Trainer SK Bischofshofen
Maximilian Uhlig (33)
Trainer Young Violets Austria Wien
Michael Winsauer (43)
Trainer SC Kriens (SUI, 3. Liga)
Christoph Witamwas (38)
Co-Trainer SK Sturm Graz
Diese 12 Trainer nehmen am UEFA Pro-Lizenz-Kurs 2026/27 teil
Als Kursleiter wird ab sofort ein ehemaliger Bundesliga-Trainer fungieren.
Der ÖFB hat am Donnerstag jene zwölf Trainer:innen verlautbart, die am UEFA Pro-Lizenz-Kurs 2026/27 teilnehmen werden.
Alle Kandidatinnen und Kandidaten hätten ein umfassendes, mehrstufiges Bewerbungsverfahren durchlaufen. Das Assessment wurde von Psycholog:innen, Sportwissenschafter:innen, Ausbildner:innen sowie Vertreter:innen der Universität Salzburg fachlich begleitet, heißt es.
Ziel des anspruchsvollen und sorgfältig konzipierten Auswahlprozesses sei gewesen, sicherzustellen, dass jene Bewerber:innen in den Lehrgang aufgenommen werden, die über das größte fachliche, persönliche und entwicklungsspezifische Potenzial verfügen.
Das UEFA Pro-Diplom ist die international höchstmögliche Trainerausbildung und berechtigt zur Trainertätigkeit in der obersten Spielklasse.
Als Kursleiter fungiert ab sofort Ex-Bundesliga-Trainer Franz Ponweiser, der Thomas Eidler ablöst. Der Gesamtleiter der ÖFB-Trainerakademie wird den Lehrgang künftig in einer strategischen Rolle weiterhin eng begleiten.