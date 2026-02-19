Ist der SK Rapid noch ein Top-Klub?

Standpunkt – das Meinungsformat von LAOLA1 und HEUTE.

Zwei RedakteurInnen, zwei Blickwinkel, ein Thema – offen, kontrovers und mit klarer Meinung. Jeden Donnerstag steht ein neues Sportthema im Mittelpunkt, begleitet von einem User-Voting.

In der 15. Folge dreht sich alles um den SK Rapid: Österreichs Rekordmeister lechzt seit fast zwei Jahrzehnten nach einem Titel. Sind die Hütteldorfer ihrer Bezeichnung "Top-Klub" noch würdig – oder zählen sie längst zum Mittelmaß?

Moderator Alexander Ull diskutiert gemeinsam mit Klaus Pfeiffer (HEUTE) und Patrick Gstettner (LAOLA1) über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Traditionsklubs.

