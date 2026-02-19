Rapids Katzer: Bei Transfers "nicht alles richtig gelaufen"

Sport-Geschäftsführer Markus Katzer hat öffentlich Fehler in Sachen Kaderzusammenstellung beim SK Rapid eingestanden.

"Natürlich durchleuchten wir jede Entscheidung und jeden Transfer, den wir gemacht haben, und da ist sicher – so ehrlich muss man sein – nicht alles richtig gelaufen", sagte Katzer am Donnerstag auf einer Pressekonferenz.

Einige seiner Sommertransfers stehen wegen ihrer Leistungen in der Kritik oder fielen bzw. fallen lange wegen Verletzungen aus.

Antiste: Weiter keine Einigung mit Sassuolo

Nicht eingeschlagen hat bisher etwa Leihstürmer Janis Antiste, der aktuell keine Rolle spielt, da sich bei weiteren Einsätzen die Kaufpflicht um kolportierte drei Millionen Euro aktiviert.

Mit Antistes Stammklub Sassuolo gibt es weiter keine Einigung über eine mögliche Streichung der Klausel, "somit schaut es so aus, als würde er am Samstag auch nicht dabei sein", merkte Katzer an. Im nächsten Spiel am Wochenende empfängt Rapid den WAC und braucht einen Sieg, wenn man die Meistergruppe noch erreichen will.

Dahl auf dem Weg zurück

Vor seinem Comeback steht indes Petter Nosa Dahl, eine weitere Neuverpflichtung. Der Norweger war zuletzt im Dezember im Einsatz, seitdem konnte er wegen muskulären Problemen und einer Rückenverletzung nicht mehr spielen.

"Wenn er in Bestform ist, kann er eine Lösung sein", sagte Trainer Johannes Hoff Thorup über den Flügelstürmer. "Wir müssen vorsichtig sein, wie viele Minuten wir ihm geben. Aber man braucht nicht viele Trainingseinheiten, um zu sehen, wozu er in der Lage ist und seine Qualitäten zu erkennen."

Für die gesamte Restsaison fehlt indes der Kameruner Martin Ndzie. Er erlitt eine schwere Knieverletzung.