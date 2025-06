Krallt sich Rapid ein Talent des FC Bayern München?

Wie das australische Transferportal "AusFootHQ" via "X" berichtet, soll der SK Rapid Wien Interesse an Nestroy Irankunda zeigen. Der 19-jährige Flügelspieler steht seit 2024 bei den Münchnern unter Vertrag.

Anfang dieses Jahres wurde der Australier das erste Mal ausgeliehen. Beim Schweizer Erstligisten Grasshoppers Zürich kam Irankunda auf 16 Startelf-Einsätze, steuerte in der Halbsaison ein Tor und drei Vorlagen bei.

Bayern will nicht verkaufen

Ein fester Transfer des 19-jährigen Flügelspielers scheint unrealistisch. Der deutsche Rekordmeister will Irankunda nämlich nicht verkaufen, eine Leihe sei aber möglich. Dafür könnte auch der Fakt sprechen, dass der Offensivspieler nicht für die Klub-WM nominiert wurde.

Neben Rapid soll laut "AsuFootHQ" GSZ erneut an einer Ausleihe interessiert sein.

Irankunda ist vor allem am rechten Flügel zu Hause. Der Rechtsfuß besticht durch athletische Attribute, wie Kraft und Schnelligkeit. Obendrein sucht er recht häufig den Abschluss, wobei die Chancenverwertung noch ausbaufähig ist.

In seiner letzten Saison in der A-League kam er für Adelaide United in 25 Spielen auf acht Tore und sechs Assists.

Wie geht's eigentlich...? So schlagen sich die Rapid-Abgänge