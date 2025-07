Benjamin Böckle wird für die kommende Saison 2025/26 der ADMIRAL Bundesliga vom SK Rapid an die WSG Tirol verliehen.

Der 23-jährige Linksverteidiger kam vor einem Jahr von Fortuna Düsseldorf, war allerdings nur 13-mal im Einsatz (mit starken fünf Torvorlagen).

Der fünffache ÖFB-U21-Teamspieler wird nun ein Jahr lang für die Wattener auflaufen, nachdem auf seiner Position neben Jonas Auer nun auch Neuzugang Jannes Horn bereitsteht. Mit Dominic Vincze hat auch ein anderer variabler Defensiv-Youngster mit Hauptposition auf der linken Seite in den letzten Partien der abgelaufenen Saison schon überzeugen können.

"Wir glauben weiter an das Potential von Benjamin Böckle und denken, dass es für seine sportliche Weiterentwicklung eine sehr gute Entscheidung ist, bei der WSG möglichst viel Spielpraxis auf hohem Niveau zu sammeln. Bei den Tirolern kann er sich in einem ruhigen, aber zugleich professionellen Umfeld beweisen und hat mit Philipp Semlic einen Coach an seiner Seite, bei dem er sicher weitere Verbesserungen seiner Fähigkeiten auf dem Platz erreichen wird", erklärt Markus Katzer zu der Entscheidung.