Standpunkt – das Meinungsformat von LAOLA1 und HEUTE.

Zwei Redakteur:innen, zwei Blickwinkel, ein Thema – offen, kontrovers und mit klarer Meinung. Jeden Donnerstag steht ein neues Sportthema im Mittelpunkt, begleitet von einem User-Voting.

In Episode 23 dreht sich alles um Red Bull Salzburg. Der ehemalige Liga-Dominator jagt seinen alten Erfolgen hinterher. Ist die Red-Bull-Dominanz bereits vorbei – oder nur eine Phase, bevor der nächste Umschwung kommt?

Moderator Alexander Ull analysiert mit Max Rosmanith (HEUTE) und Jonas Pamperl (LAOLA1), wie es zum sportlichen Einbruch kommen konnte – und ob Salzburg den Weg zurück an die Spitze findet.

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