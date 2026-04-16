Standpunkt

Ist die Red-Bull-Dominanz endgültig vorbei?

Dose leer: Ist aus dem Serienmeister ein dauerhafter Verfolger geworden?

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Zwei Redakteur:innen, zwei Blickwinkel, ein Thema – offen, kontrovers und mit klarer Meinung. Jeden Donnerstag steht ein neues Sportthema im Mittelpunkt, begleitet von einem User-Voting.

In Episode 23 dreht sich alles um Red Bull Salzburg. Der ehemalige Liga-Dominator jagt seinen alten Erfolgen hinterher. Ist die Red-Bull-Dominanz bereits vorbei – oder nur eine Phase, bevor der nächste Umschwung kommt?

Moderator Alexander Ull analysiert mit Max Rosmanith (HEUTE) und Jonas Pamperl (LAOLA1), wie es zum sportlichen Einbruch kommen konnte – und ob Salzburg den Weg zurück an die Spitze findet.

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Die 23. Episode als Podcast anhören:

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