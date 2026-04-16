NEWS

Didi Kühbauer: Reif für eine Top-Liga?

Dominik Thalhammer spricht über Kühbauers Entwicklung – und sieht trotz Erfolgen noch Hürden auf dem Weg nach oben.

Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

In jüngster Vergangenheit sorgte Dietmar Kühbauer nicht nur durch den sportlichen Höhenflug mit dem LASK für Schlagzeilen, auch abseits des Platzes rückte er nach dem Cup-Halbfinale in Ried in den Fokus.

"Auch weil ich ihn so positiv gesehen habe in letzter Zeit, habe ich mich über das Verhalten extrem geärgert", gesteht Dominik Thalhammer am Stammtisch bei Andy Ogris. Solche Aktionen würden aus seiner Sicht den Weg zu einem internationalen Klub erschweren.

Das ganze Statement im Video:

Mehr zum Thema

Thalhammer: "Der LASK holt einen Titel"

Thalhammer: "Der LASK holt einen Titel"

Bundesliga
8
Thalhammer und Ogris fordern mehr Mut vom Frauen-Nationalteam

Thalhammer und Ogris fordern mehr Mut vom Frauen-Nationalteam

Fußball
Janko über Salzburg: "Habe kein Offensivkonzept gesehen"

Janko über Salzburg: "Habe kein Offensivkonzept gesehen"

Bundesliga
41
16 statt 12 Klubs? Geheime Gespräche über Bundesliga-Reform

16 statt 12 Klubs? Geheime Gespräche über Bundesliga-Reform

Bundesliga
178
Bericht: Suspendierter Bischoff wird versetzt

Bericht: Suspendierter Bischoff wird versetzt

Bundesliga
14
16 Millionen Euro: Ried startet Infrastruktur-Offensive

16 Millionen Euro: Ried startet Infrastruktur-Offensive

Bundesliga
85
Monatelang out: Salzburg-Juwel zurück im Mannschaftstraining

Monatelang out: Salzburg-Juwel zurück im Mannschaftstraining

Bundesliga
9

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball Dietmar Kühbauer LASK Am Stammtisch bei Andy Ogris Andy Ogris Dominik Thalhammer Didi Kühbauer