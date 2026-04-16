Didi Kühbauer: Reif für eine Top-Liga?

In jüngster Vergangenheit sorgte Dietmar Kühbauer nicht nur durch den sportlichen Höhenflug mit dem LASK für Schlagzeilen, auch abseits des Platzes rückte er nach dem Cup-Halbfinale in Ried in den Fokus.

"Auch weil ich ihn so positiv gesehen habe in letzter Zeit, habe ich mich über das Verhalten extrem geärgert", gesteht Dominik Thalhammer am Stammtisch bei Andy Ogris. Solche Aktionen würden aus seiner Sicht den Weg zu einem internationalen Klub erschweren.

Das ganze Statement im Video: