Rapids Saison dauert aufgrund der Teilnahme am Europacup-Playoff der ADMIRAL Bundesliga noch bis 1. Juni, doch schon jetzt laufen die Personalplanungen für die kommende Saison auf Hochtouren.

Der neue Trainer - Peter Stöger gilt als Favorit - wird möglicherweise Anfang kommender Woche verkündet, und auch auf dem Spielersektor will Geschäftsführer Sport Markus Katzer so schnell wie möglich Nägel mit Köpfen machen.

Dabei orientiert sich Katzer am Vorjahr, als er den Kader schon zu Beginn der Vorbereitung praktisch fertig zusammengestellt hatte.

Rapid erwischte damals einen guten Start, war in der Bundesliga lange vorne dabei und machte auch in der Europacup-Qualifikation und in der Conference-League-Ligaphase eine gute Figur, ehe im Spätherbst der Einbruch folgte.

Steht neuer Rapid-Kader am 23. Juni?

Nach aktuellem Stand steigen für die Rapid-Spieler am 21. und 22. Juni sportmotorische Tests, am 23. Juni dürfte es die erste Rasen-Einheit geben. Katzer hat sich zum Ziel gesetzt, dass die Transferaktivitäten zu diesem Zeitpunkt schon weitestgehend abgeschlossen sind.

"Letztes Jahr waren wir früh dran, das hatte positive Auswirkungen, sowohl in der Meisterschaft als auch international", sagte der Wiener und betonte: "Wir sind auf diese Transferperiode sehr gut vorbereitet und wissen, welche Vorteile ein frühes Handeln hat."

Suche nach Stürmer hat Priorität

Rapid fix verlassen werden Roman Kerschbaum und Guido Burgstaller. Letzterer war in den vergangenen Jahren der verlässlichste Torschütze der Hütteldorfer, daher hat die Suche nach einem Goalgetter für Katzer Priorität.

Verkompliziert wird die Personallage im Angriff dadurch, dass die Leihverträge von Dion Beljo und Ercan Kara mit Saisonende auslaufen.

Bleibt Beljo trotz Mega-Kaufoption?

Beljo gehört dem FC Augsburg, Rapid besitzt laut Medienberichten eine Kaufoption in der Höhe von acht Millionen Euro. Katzer wollte diese Summe nicht bestätigen, machte jedoch deutlich, Beljo zu den aktuell geltenden Konditionen nicht verpflichten zu können. Dennoch sei ein Verbleib des Kroaten bei den Hütteldorfern nicht ausgeschlossen.

"Es könnte ihm guttun, wenn er noch eine Saison bei uns bleibt", meint der Sportchef.

Auch Karas Zukunft bei Grün-Weiß ist offen, der Ex-ÖFB-Internationale muss nach derzeitigem Stand retour zu Samsunspor. Als Verkaufskandidaten bei Rapid gelten Mamadou Sangare und Serge-Philippe Raux-Yao.

