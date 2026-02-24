Derby-Vorfälle: Rapid erhält Block-West-Sperre!

Der Strafsenat der ADMIRAL Bundesliga hat nach den Derby-Vorfällen zwischen Austria und Rapid sein Urteil verkündet.

Unter anderem wird der Block West in den kommenden drei Bundesliga-Heimspielen gegen Austria, Salzburg, Sturm oder LASK komplett gesperrt. Zum ersten Mal greift die Strafe damit am 8. März im Heimspiel gegen Salzburg.

Folgende Strafen fassen die beide Klubs aus:

SK Rapid:

Widerruf der bedingten Strafe vom Urteil vom 1. Oktober 2024, wodurch der SK Rapid bei den kommenden drei Heimspielen gegen FK Austria Wien, FC Red Bull Salzburg, SK Puntigamer Sturm Graz oder LASK die Heimfansektoren (Sektoren 15 – 18) und aus Sicherheitsgründen auch die neben dem Gästesektor befindlichen Sektoren 4 und 5 sperren muss. Es darf kein alternativer Heimfansektor gebildet werden und der Gästefansektor auch nicht für Heimfans genutzt werden.

Es wird eine Geldstrafe in Höhe von 100.000 Euro ausgesprochen.

Zudem wird als verpflichtende Sicherheitsmaßnahme festgelegt, dass für die nächsten drei Jahre ab verbandsinterner Rechtskraft keine Gästefans bei Wiener Derbys in der Generali Arena zugelassen sind. Diese Maßnahme gilt auch für Spiele des SK Rapid II.

FK Austria Wien:

Geldstrafe in der Höhe von 48.400 Euro wegen nicht genehmigter Verwendung von Pyrotechnik.

Kein Protest von Rapid

Der SK Rapid will diese Beschlüsse zur Kenntnis zu nehmen und wird keinen Protest anmelden.

Rapid hatte bereits vor dem offiziellen Urteil selbst verkündet, bei künftigen Derbys in der Generali-Arena auf Auswärtsfans zu verzichten.