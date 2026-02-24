NEWS

Rückblick: Richtiger VAR-Eingriff bei Sturm - Blau-Weiß

Der Tatort des entscheidenden Elfmeters wurde vom VAR richtig kommuniziert, so der Rückblick.

Rückblick: Richtiger VAR-Eingriff bei Sturm - Blau-Weiß Foto: © GEPA
Meister Sturm Graz sicherte sich mit einem 1:0-Erfolg über Blau-Weiß Linz sein Ticket für die Meistergruppe. Entschieden hat die Partie ein Foulelfmeter, verwandelt durch Belmin Beganovic (34.).

"Für mich ist es kein Elfmeter", kommentierte Blau-Weiß-Verteidiger Manuel Maranda bei "Sky" das angebliche Vergehen von Kollege Mamadou Fofana (HIER Nachlesen >>>).

Der VAR-Rückblick widmet sich jetzt der Szene. "Der STU-Spieler #15 spielt den Ball im Strafraum. Der BWL-Spieler #6 schlägt mit seinem Fuß gegen die rechte Ferse des STU-Spielers. Der Schiedsrichter hat auf Strafstoß entschieden, nachdem ihm VAR den korrekten Ort des Vergehens, was aufgrund der faktischen Entscheidung keinen 'On-Field'-Review erfordert, kommuniziert hat". heißt es.

Entsprechend wurde kein Fehler festgestellt. Auch beim vermeintlichen Hartberg-Elfmeter gegen den GAK (23.) wurde richtig gehandelt. Zwar sei das Handspiel ein Strafstoß gewesen, in der Entstehung habe der VAR aber ein Foul vonseiten der Oststeirer richtig erkannt.

