LIVE-Stream heute: Testspiel LASK - SV Bad Schallerbach

Der LASK bestreitet auf der Mission Titelverteidigung das erste Testspiel!

Am Mittwoch testet der österreichische Doublesieger gegen den SV Bad Schallerbach, Ankick ist um 18:30 Uhr. LAOLA1 zeigt den Test im LIVE-Stream.

Hier kannst du dir einen ersten Eindruck von den beiden Neuzugängen im Lager der Linzer machen >>>

Testspiel LASK - SV Bad Schallerbach im Stream: