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LIVE-Stream heute: Testspiel LASK - SV Bad Schallerbach
Der österreichische Doublesieger bestreitet gegen Bad Schallerbach das erste Testspiel im Rahmen der Sommervorbereitung. Im LIVE-Stream:
Der LASK bestreitet auf der Mission Titelverteidigung das erste Testspiel!
Am Mittwoch testet der österreichische Doublesieger gegen den SV Bad Schallerbach, Ankick ist um 18:30 Uhr. LAOLA1 zeigt den Test im LIVE-Stream.
Hier kannst du dir einen ersten Eindruck von den beiden Neuzugängen im Lager der Linzer machen >>>