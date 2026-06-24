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LIVE-Stream heute: Testspiel LASK - SV Bad Schallerbach

Der österreichische Doublesieger bestreitet gegen Bad Schallerbach das erste Testspiel im Rahmen der Sommervorbereitung. Im LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
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Der LASK bestreitet auf der Mission Titelverteidigung das erste Testspiel!

Am Mittwoch testet der österreichische Doublesieger gegen den SV Bad Schallerbach, Ankick ist um 18:30 Uhr. LAOLA1 zeigt den Test im LIVE-Stream.

Hier kannst du dir einen ersten Eindruck von den beiden Neuzugängen im Lager der Linzer machen >>>

Testspiel LASK - SV Bad Schallerbach im Stream:

Bilder: So feiert der LASK in der Generali Arena den Meistertitel

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