Präventionsarbeit ist die zentrale Säule im Aufgabenspektrum des Fair Play Code.

Seit über zehn Jahren besucht der Verein seine Zielgruppen mit speziellen Schulungsmodulen. Play Fair Code klärt über Bedrohungen und Gefahren durch Spielmanipulation und Wettbetrug auf.

"Wir haben in all den Jahren viel Vertrauen zu den Athletinnen und Athleten aufgebaut. Eine Spielerin oder ein Spieler hört uns im Laufe der Karriere bei den diversen Terminen mehrmals. So sind wir zur ersten Anlaufstelle für Betroffene geworden. Der Aufbau des Vertrauens war sehr wichtig", weiß Moritzer, der sich mit seinem Verein auch als Beratungs- und Meldestelle sieht.

Am Stammtisch bei Andy Ogris - moderiert von LAOLA1-Chefredakteur Peter Rietzler - spricht Severin Moritzer über die Zusammenarbeit mit ÖFB, Bundesliga und den Ministerien.