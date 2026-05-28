"Drittes Ultimatum abgelaufen" - WAC-Cuphelden klagen Prämie ein

Der 1. Mai 2025 war ein Feiertag für den Wolfsberger AC – mit dem Finalsieg im UNIQA ÖFB-Cup holte man den ersten Titel der Vereinsgeschichte. Doch auf die vereinbarte Prämie warten einige Cuphelden bis heute.

Jetzt hat sich die Interessenvertretung "Vereinigung der Fußballer" (VdF) eingeschaltet, um eine Lösung zu erwirken. "Das dritte Ultimatum ist jetzt abgelaufen. Wir hatten wirklich sehr viel Geduld und Nachsicht mit Herrn Riegler", betont VdF-Boss Gernot Baumgartner gegenüber der "Krone".

Acht Akteure warten noch auf ihre Prämie

Normal wird im Vorfeld eine Summe festgelegt, die im Erfolgsfall vom Mannschaftsrat an die Spieler verteilt wird. Doch beim Wolfsberger AC lief es nicht so reibungslos ab.

"Schon die aktuell noch bestehenden Spieler mussten dieser Prämie ewig nachrennen – und haben sie dann erst im Feber 2026 erhalten. Aber acht Akteure, vor allem jene, die den Klub im Sommer 2025 verlassen haben, sind leer ausgegangen, warten immer noch auf das ihnen zustehende Geld", gibt Baumgartner zu Protokoll.

Laut der "Krone" soll auch Ex-Coach Dietmar Kühbauer davon betroffen sein, Baumgartner konnte das nicht bestätigen.

Baumgartner: "Hatten so etwas noch nie"

Es gehe "nicht um Unsummen für einen Fußballklub – es sind niedrige vierstellige Beträge pro Spieler", verrät Baumgartner. Weiters kündigt er an, dass die VdF jetzt rechtliche Schritte einleiten werde.

"Es ist ein Präzedenzfall – wir hatten so etwas noch nie, dass etwas vereinbart und dann nicht eingehalten wurde", so Baumgartner. WAC-Präsident Dietmar Riegler äußerte sich nicht zu den Vorwürfen.