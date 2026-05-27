Torhüter Kasper Schmeichel muss einen Schlussstrich unter seine professionelle Fußballkarriere ziehen. Eine Schulterverletzung zwingt ihn zum Aufhören.

"Meine Ärzte haben mir mitgeteilt, dass die Chancen, jemals wieder auf höchstem Niveau Fußball zu spielen, mittlerweile äußerst gering sind", schreibt der 39-jährige, dessen Vertrag bei Celtic Glasgow Ende Juni ausläuft, auf Instagram.

Schmeichel hatte sich die Verletzung bereits im März 2025 in der UEFA Nations League gegen Portugal zugezogen. Rund elf Monate später, in der Europa-League-Zwischenrunde gegen den VfB Stuttgart, verschlimmerte sich die Verletzung.

Titel mit Leicester City als ein Highlight

"Ich bin seit meiner Geburt Fußballer. Zu akzeptieren, dass mein Körper mir vielleicht nicht mehr erlaubt, das zu tun, was ich mehr als alles andere geliebt habe, ist einer der schwersten Momente meines Lebens", so Schmeichel.

Der Däne spielte 284 Mal in der Premier League, wo ein Karriere-Highlight 2016 der überraschende Meistertitel mit Leicester City war. 2021 wurde er mit den "Foxes" auch Pokalsieger.

Seit 2024 spielt Schmeichel für Celtic Glasgow, wo er zwei Meistertitel holte.

Für das dänische Nationalteam absolvierte der Sohn von Torhüter-Legende Peter Schmeichel 120 Spiele und stand bei jeweils zwei Welt- und Europameisterschaften zwischen den Pfosten.