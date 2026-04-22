Effektive Hartberger versetzen Rapid nächsten Dämpfer

Der SK Rapid muss sich dem TSV Hartberg vor heimischem Publikum mit 2:0 geschlagen geben!

In der ersten Halbzeit ist der SK Rapid klar tonangebend, doch ein Tor will den Hausherren einfach nicht gelingen. Weimann kommt im Strafraum unbedrängt zum Abschluss, doch er verzieht (18.). In Minute 22 wird Rapid dann ein Elfmeter zugesprochen, Pazourek holt Dahl im Strafraum von den Beinen. Doch Bolla setzt den Ball neben das Tor.

Hartberg präsentiert sich deutlich effizienter und geht mit der ersten klaren Torchance in Führung. Heil düpiert Cvetkovic im Strafraum und drückt den Ball aus kurzer Distanz über die Linie (34.). Weil der Kopfball von Kara nur an die Stange geht, bleibt es bei der 1:0-Pausenführung für die Oststeirer.

Havel erhöht

In der zweiten Halbzeit lässt der SK Rapid lange Zeit den nötigen Nachdruck vermissen. Die beste Chance findet Kara vor, der jedoch per Kopf an Hülsmann scheitert (57.). In der Schlussphase werfen die Hütteldorfer alles nach vorne, das wird vom TSV Hartberg eiskalt bestraft. Heil findet mit einem hohen Ball Havel, der in der gegnerischen Hälfte Tempo aufnimmt und überlegt zum 2:0 trifft.

Mit dem ersten Sieg in der Meistergruppe schieben sich die Oststeirer auf Rang fünf vor. Der SK Rapid muss seine Titelträume vermutlich begraben, steht weiter bei 24 Zählern.