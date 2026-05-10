Rapid kämpft das Derby nicht! Diesmal "das Gegenteil von gut"

Vier Wiener Derbys, drei Niederlagen. Dass überhaupt Derby war, abseits der Ränge nicht zu merken.

Und nun ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Saison hinter dem Stadtrivalen und einmal mehr in einem Europacup-Playoff endet: Ein Abend zum Vergessen für den SK Rapid.

Wieder einmal.

69 Prozent Ballbesitz, mit dem die Hütteldorfer wenig anzufangen wussten. Eine Austria, die spielen ließ, und einfach ihre beiden Momente nutzte. Das 350. Wiener Derby war eine Blaupause dafür, warum die Saison aller Voraussicht nach in dieser Reihenfolge enden wird.

Horn: "Konnten nichts zurückgeben"

Jannes Horn humpelte nach seinem verletzungsbedingten Austausch in der 25. Minute, einem rustikalen Einsteigen von Reinhold Ranftl folgend, in die Mixed Zone und durfte - oder musste - seinen Frust rausgrummeln.

Dass auch diese Szene kein Derby-Feuer bei den Mitspielern entfachte, nahm der Deutsche bedauernd zur Kenntnis.

"Katastrophal. Für einen Spieler am schlimmsten, wenn du aus vier Duellen einen Punkt holst. Besonders, weil der Support heute endlich im Derby wieder da war. Wir wurden extrem heiß auf das Spiel gemacht, aber wir haben nichts zurückgeben können", so der Außenverteidiger, dessen Verletzung am Montag im MRT abgesteckt wird.

Unmittelbar nach dem Spiel fühlte sich das Bein "okay" an.

Keine "Sehnsucht, etwas zu kreieren"

Mit der ersten Annäherung der Austria fiel das Gegentor: "Wir waren nicht in der Formation, nicht eng genug dran", monierte Horn.

"Wir hatten sehr viel Ballbesitz, aber es kam nichts dabei rum. Wir haben dann zu viel von links nach rechts gespielt, nicht mehr in die Tiefe, und dann verlierst du heute. Wir haben es einfach nicht geschafft, gefährlich zu werden."