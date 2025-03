Wildert der FC Red Bull Salzburg im Sommer wieder in Deutschland?

Die "Bullen" sollen nach Informationen von Sky-Transferexperte Florian Plettenberg großes Interesse an einer Verpflichtung von Taylan Bulut haben. Der 19-Jährige steht noch bis Sommer 2029 bei Schalke 04 unter Vertrag, soll dort aber eine Ausstiegsklausel besitzen.

Weil Salzburg nach dem Abgang von Amar Dedic auf der Rechtsverteidiger-Position ohnehin dünn aufgestellt ist, wäre Bulut eine interessante Option für den Tabellenvierten. Der 19-Jährige soll laut "Sky" sogar bereits zu Gesprächen in Salzburg gewesen sein und sich einen ersten Eindruck von den Begebenheiten vor Ort gemacht haben.

Der Deutsche kam in der laufenden Zweitligasaison in 17 von 24 Spielen zum Einsatz und lieferte je ein Tor und eine Vorlage. Neben Bulut soll Rouven Schröder aber auch noch andere Optionen prüfen.

🚨🔵 EXCL | RB Salzburg are seriously considering Taylan #Bulut!



The 19-y/o right-back from Schalke 04 could make a move as early as this summer. He recently extended his contract until 2029, but it includes a release clause. #S04



Salzburg are very interested in Bulut but are… pic.twitter.com/sBzg8JDXhX