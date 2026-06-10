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Salzburger Offensivtalent bekommt zweite Chance

Nach seiner Suspendierung darf Clement Bischoff wieder am Mannschaftstraining teilnehmen.

Salzburger Offensivtalent bekommt zweite Chance Foto: © GEPA
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In der vergangenen Saison hat es beim FC Red Bull Salzburg auf und neben dem Platz mehrere Aufreger gegeben.

Nach Wechseln auf der Trainerposition und beim Sportdirektor landeten die Salzburger zu Saisonende auf Rang drei - dem schlechtesten Bundesliga-Ergebnis in der Red-Bull-Ära.

Zu den größten Aufregern der Saison gehörte mit Sicherheit die Suspendierung von Offensivtalent Clement Bischoff. Der 20-jährige Däne geriet mit dem mittlerweile ehemaligen "Bullen"-Coach Daniel Beichler verbal aneinander.

Die Folge war eine Suspendierung. Zuerst für ein Match, dann bis Saisonende.

Zuletzt bei Liefering im Training

Jetzt soll Bischoff bei Red Bull eine zweite Chance bekommen, wie die "Salzburger Nachrichten" berichten. Sportchef Markus Mann bestätigt, dass der Däne am 17. Juni zum Mannschaftstraining der Profis dazustoßen wird, außer es kommt davor ein Transfer zustande.

In den vergangenen Wochen hat sich der Offensivspieler beim Kooperationsclub Liefering fit gehalten. Dort soll er sich laut Mann als Trainingsgast sehr gut verhalten haben.

Konkurrenz am Flügel

Ein hohes Transferinteresse ist aufgrund der Vorfälle zurzeit nicht zu erkennen. Bischoff wurde im September 2025 für 2 Millionen Euro von Brondy verpflichtet. Aktuell liegt sein Marktwert bei 3 Millionen Euro.

In der kommenden Saison bekommt er auf seiner Position erneut hohe Konkurrenz. Neben der bereits großen Zahl an offensiven Flügelspielern kehrt Gaoussou Diakité von einer Leihe zurück. Zusätzlich soll U17-Weltmeister Johannes Moser bei Red Bull Salzburg zu seinen ersten Einsätzen kommen.

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