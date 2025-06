Salzburg-Toptalent steht vor dem Absprung

Oliver Lukic will den FC Red Bull Salzburg verlassen. Das berichten die "Salzburger Nachrichten". Demnach soll der talentierte Mittelfeldakteur in den Planungen von "Bullen"-Cheftrainer Thomas Letsch keine Rolle spielen.

Kroatiens Vizemeister Dinamo Zagreb, der FC Granada aus der zweiten spanischen Liga und der deutsche Zweitligist 1. FC Nürnberg sollen Interesse an einer Verpflichtung zeigen. Die Nürnberger wollten Lukic laut "SN" schon im vergangenen Sommer holen.

Langfristiger Vertrag in Salzburg

Der in Wien geborene kroatische Jugendnationalspieler kam im vergangenen Herbst noch in der Qualifikation zur UEFA Champions League gegen Dynamo Kyiv zum Einsatz. Ex-Salzburg-Coach Pepijn Lijnders wechselte ihn auswärts für die letzten rund 20 Minuten ein. Der 18-Jährige stand danach sogar zweimal im Königsklassen-Kader, wobei er ohne Einsatz blieb.

Lukic, der 2022 aus dem Nachwuchs der Wiener Austria nach Salzburg gewechselt war, lief in der abgelaufenen Saison 19-mal für den FC Liefering auf (zwei Tore, vier Assists). Im Frühjahr wurde er laut "SN" wegen Undiszipliniertheiten ein paar Tage in die U18 versetzt. In Salzburg hätte das Talent noch einen Vertrag bis 2029.