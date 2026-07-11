Tragödie in Südafrika: WM-Teilnehmer verstorben

Eine tragische Nachricht vermeldeten mehrere Medien am Samstagmorgen: Der 25-jährige Jayden Adams, Mittelfeldspieler bei den Mamelodi Sundowns, ist gestorben.

"Der südafrikanische Fußball hat einen begabten Spieler, einen stolzen Diener des Sports und ein junges Leben verloren, das noch so viel zu bieten gehabt hätte", teilte die südafrikanische Spielervereinigung (SAFPU) auf der Online-Plattform X mit. Kurz darauf bestätigte auch Südafrikas Sportminister Gayton McKenzie den Todesfall.

"Mit tiefer Bestürzung und schwerem Herzen habe ich vom Tod von Jayden Adams erfahren", ließ er über die sozialen Netzwerke mitteilen. Der südafrikanische Fußball habe eines seiner größten Talente verloren. Südafrika trauere an der Seite von Adams' Familie, seinen Mannschaftskollegen und Millionen Fans.

Adams war Teil des WM-Kaders Südafrikas bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko. In der Gruppenphase stand er zweimal in der Startelf und wurde einmal eingewechselt.

Details zur Todesursache wurden zunächst nicht genannt. McKenzie erklärte dazu, die Ursache sei noch nicht bestätigt. Er appellierte an die Medien und die Öffentlichkeit, von Spekulationen abzusehen. Nach Angaben der BBC hat die Polizei in Südafrika Ermittlungen eingeleitet, nachdem die Leiche des 25-Jährigen am Samstag in einem Haus in einem Vorort von Kapstadt entdeckt worden sei.