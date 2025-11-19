NEWS
Salzburg-Talent erhält zweite Chance
Der hochtalentierte Mittelfeldspieler erhält bei Red Bull Salzburg eine zweite Chance - in der Vorsaison ist er aufgrund von disziplinären Problemen aus dem Kader geflogen.
Oliver Lukic erhält bei Red Bull Salzburg eine zweite Chance.
Wie die "Kronen Zeitung" berichtet, steht der gebürtige Wiener wieder im Mannschaftstraining der "Bullen". Der 19-jährige Kroate ist Anfang des Jahres von Trainer Thomas Letsch aussortiert worden und wieder für Liefering aufgelaufen.
Zuletzt hat der talentierte Mittelfeldspieler wieder in der ADMIRAL 2. Liga überzeugt: In dieser Saison hält Lukic bei zwei Toren und fünf Assists in 13 Spielen. Vor der Länderspielpause hat er beim 5:2-Sieg über Kapfenberg einen Treffer und eine Vorlage beigesteuert.