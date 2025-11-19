Oliver Lukic erhält bei Red Bull Salzburg eine zweite Chance.

Wie die "Kronen Zeitung" berichtet, steht der gebürtige Wiener wieder im Mannschaftstraining der "Bullen". Der 19-jährige Kroate ist Anfang des Jahres von Trainer Thomas Letsch aussortiert worden und wieder für Liefering aufgelaufen.

Zuletzt hat der talentierte Mittelfeldspieler wieder in der ADMIRAL 2. Liga überzeugt: In dieser Saison hält Lukic bei zwei Toren und fünf Assists in 13 Spielen. Vor der Länderspielpause hat er beim 5:2-Sieg über Kapfenberg einen Treffer und eine Vorlage beigesteuert.