Rapid-Legende erhält Goldenes Verdienstzeichen der Republik

Zwischen 1989 und 1993 ging Jan Age Fjörtoft für den SK Rapid auf Torjagd. Jetzt wird ihm eine besondere Ehre zuteil.

Am Montag wurde er im Allianz Stadion des SK Rapid mit dem Goldenen Verdienstzeichen der Republik Österreich ausgezeichnet.

In seiner Zeit in Hütteldorf erzielte er in 156 Pflichtspielen beeindruckende 85 Tore und gilt als Vereinslegende.