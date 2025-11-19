NEWS

Rapid-Legende erhält Goldenes Verdienstzeichen der Republik

Jan Age Fjörtoft wird eine große Ehre zuteil. Er wird von der Republik Österreich ausgezeichnet.

Rapid-Legende erhält Goldenes Verdienstzeichen der Republik
Zwischen 1989 und 1993 ging Jan Age Fjörtoft für den SK Rapid auf Torjagd. Jetzt wird ihm eine besondere Ehre zuteil.

Am Montag wurde er im Allianz Stadion des SK Rapid mit dem Goldenen Verdienstzeichen der Republik Österreich ausgezeichnet.

In seiner Zeit in Hütteldorf erzielte er in 156 Pflichtspielen beeindruckende 85 Tore und gilt als Vereinslegende.

