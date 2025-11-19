Hat es der österreichische Meister auf einen montenegrinischen Nationalspieler abgesehen?

Laut dem schwedischen Medium "FotbollDirekt" interessieren sich die Steirer für Viktor Djukanovic (21). Der Offensiv-Mann läuft derzeit als Leihspieler für DAC Dunajska Streda auf, gehört eigentlich dem schwedischen Hauptstadtklub Hammarby IF.

Auch Interesse aus USA und Niederlande

Der A-Nationalspieler Montenegros weist in der aktuellen Saison in 16 Spielen neun Treffer und einen Assist vor. Neben Sturm sollen sich MLS-Klub Colorado Rapids und der niederländische Verein Utrecht für den 21-Jährigen interessieren.

Als mögliche Ablösesumme beziffert das Medium 45 bis 50 Millionen schwedische Kronen (entspricht 4,1 bis 4,55 Millionen Euro).

Laut "transfermarkt" besitzt sein aktueller Klub Dunajska Streda eine Kaufoption.