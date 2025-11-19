Sturm an Montenegro-Nationalspieler dran?
Der Offensiv-Mann spielt derzeit in der Slowakei, gehört aber einem schwedischen Klub.
Hat es der österreichische Meister auf einen montenegrinischen Nationalspieler abgesehen?
Laut dem schwedischen Medium "FotbollDirekt" interessieren sich die Steirer für Viktor Djukanovic (21). Der Offensiv-Mann läuft derzeit als Leihspieler für DAC Dunajska Streda auf, gehört eigentlich dem schwedischen Hauptstadtklub Hammarby IF.
Auch Interesse aus USA und Niederlande
Der A-Nationalspieler Montenegros weist in der aktuellen Saison in 16 Spielen neun Treffer und einen Assist vor. Neben Sturm sollen sich MLS-Klub Colorado Rapids und der niederländische Verein Utrecht für den 21-Jährigen interessieren.
Als mögliche Ablösesumme beziffert das Medium 45 bis 50 Millionen schwedische Kronen (entspricht 4,1 bis 4,55 Millionen Euro).
Laut "transfermarkt" besitzt sein aktueller Klub Dunajska Streda eine Kaufoption.