Erste CL-Zähler! SKN-Frauen punkten nach 0:2-Rückstand in Oslo

Der SKN St. Pölten schreibt erstmals in dieser UEFA-Women's-Champions-League-Saison an.

Das Team von Trainer Laurent Fassotte liegt nach 20 Minuten bereits mit 0:2 bei Vålerenga Oslo zurück - durch die ersten beiden Treffer in dieser Spielzeit holen die St. Pöltnerinnen aber noch einen Punkt.

Die Gastgeberinnen geben von Beginn an den Ton an, Tore von Karina Saevik (11.) und Olaug Tvedten (19.) bringen die Norwegerinnen früh in Führung, Kess Elmore erzielt kurz vor dem Pausenpfiff aber den wichtigen Anschlusstreffer (45.).

Klein trifft vom Punkt zum Ausgleich

In Halbzeit zwei zeigen die Gäste einen besseren Auftritt und werden dafür belohnt: Michaela Kovacs bekommt einen Schuss von Leila Peneau an den Arm, Schiedsrichterin Michalina Diakow entscheidet nach VAR-Studium auf Elfmeter. Beim fälligen Strafstoß behält Kapitänin Jennifer Klein die Nerven und trifft zum Ausgleich.

Vålerenga hat danach noch Chancen auf den Sieg, die Niederösterreicherinnen bringen aber das Remis über die Zeit. Arna Eiríksdóttir vergibt die Riesenchance auf Seiten der Norwegerinnen in den Schlusssekunden alleine vor Torhüterin Carina Schlüter.

Für den SKN geht es in der Champions League in der 5. Runde mit dem Heim-Spiel gegen Juventus weiter. Mit dem Remis geben die St. Pöltnerinnen die Rote Laterne an die AS Rom ab.