Vaalerenga Oslo Vaalerenga Oslo VAL
SKN St. Pölten SKN St. Pölten STP
Endstand
2:2
2:1 , 0:1
  • Karina Saevik
  • Olaug Tvedten
  • Kess Elmore
  • Jennifer Klein
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Erste CL-Zähler! SKN-Frauen punkten nach 0:2-Rückstand in Oslo

Die Niederösterreicherinnen laufen bereits früh einem Zwei-Tore-Rückstand hinterher, holen bei Vålerenga Oslo aber noch den ersten Punkt in dieser Champions-League-Saison.

Erste CL-Zähler! SKN-Frauen punkten nach 0:2-Rückstand in Oslo Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Der SKN St. Pölten schreibt erstmals in dieser UEFA-Women's-Champions-League-Saison an.

Das Team von Trainer Laurent Fassotte liegt nach 20 Minuten bereits mit 0:2 bei Vålerenga Oslo zurück - durch die ersten beiden Treffer in dieser Spielzeit holen die St. Pöltnerinnen aber noch einen Punkt.

Die Gastgeberinnen geben von Beginn an den Ton an, Tore von Karina Saevik (11.) und Olaug Tvedten (19.) bringen die Norwegerinnen früh in Führung, Kess Elmore erzielt kurz vor dem Pausenpfiff aber den wichtigen Anschlusstreffer (45.).

Klein trifft vom Punkt zum Ausgleich

In Halbzeit zwei zeigen die Gäste einen besseren Auftritt und werden dafür belohnt: Michaela Kovacs bekommt einen Schuss von Leila Peneau an den Arm, Schiedsrichterin Michalina Diakow entscheidet nach VAR-Studium auf Elfmeter. Beim fälligen Strafstoß behält Kapitänin Jennifer Klein die Nerven und trifft zum Ausgleich.

Vålerenga hat danach noch Chancen auf den Sieg, die Niederösterreicherinnen bringen aber das Remis über die Zeit. Arna Eiríksdóttir vergibt die Riesenchance auf Seiten der Norwegerinnen in den Schlusssekunden alleine vor Torhüterin Carina Schlüter.

Für den SKN geht es in der Champions League in der 5. Runde mit dem Heim-Spiel gegen Juventus weiter. Mit dem Remis geben die St. Pöltnerinnen die Rote Laterne an die AS Rom ab.

Mehr zum Thema

SKN-Frauen wollen erste Champions-League-Punkte holen

SKN-Frauen wollen erste Champions-League-Punkte holen

Frauen-Fußball
Viertelfinaleinzug! FAK-Frauen siegen auch im Rückspiel

Viertelfinaleinzug! FAK-Frauen siegen auch im Rückspiel

Frauen-Fußball
2
Austrias Triendl: "Wir hatten nicht mal eine eigene Kabine"

Austrias Triendl: "Wir hatten nicht mal eine eigene Kabine"

Frauen-Fußball
1
ÖFB-Frauen: Zwei Rückkehrerinnen für Schriebl

ÖFB-Frauen: Zwei Rückkehrerinnen für Schriebl

ÖFB-Team
Vergleich mit "Spitz von Izmir" zulässig: Prohaska voll des Lobes

Vergleich mit "Spitz von Izmir" zulässig: Prohaska voll des Lobes

ÖFB-Team
3
Kreuzbandriss! Verletzungsschock im ÖFB-U17-Nationalteam

Kreuzbandriss! Verletzungsschock im ÖFB-U17-Nationalteam

ÖFB-Team
15
"Unglaubliche Performance": Stadler schwärmt über ÖFB-U17

"Unglaubliche Performance": Stadler schwärmt über ÖFB-U17

ÖFB-Team
8
Kommentare

Kommentare

Fußball Frauen-Fußball SKN St. Pölten Frauen UEFA Womens Champions League Valerenga Oslo