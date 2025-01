Salzburg: Letsch befördert zwei Talente ins Abseits

Auch im Jahr 2025 kommt der FC Red Bull Salzburg nicht in ruhigeres Fahrwasser!

Trotz der ambitionierten Ziele von Neo-Cheftrainer Thomas Letsch, die kriselnden "Bullen" wieder auf die Siegerstraße und damit zum Meister- und Cuptitel zu führen, setzte es im ersten Spiel des neuen Jahres eine 0:6-Pleite im Testspiel gegen den FC Bayern München (Zum Spielbericht >>>).

Die Krise der Mozartstädter ist damit noch lange nicht aus der Welt geschafft, wie Letsch nach der Partie betonte: "Die Bayern waren uns in allen Belangen um zwei Klassen überlegen. Das hätte nicht einmal für die Liga gereicht."

Diesen deutlichen Worten ließ der 56-jährige Deutsche nun Taten folgen und nahm personelle Änderungen im Kader für das anstehende Trainingslager in Portugal.

So wurde bekannt, dass die beiden Talente Bryan Okoh und Oliver Lukic nicht Teil des 31-köpfigen Aufgebots des Vizemeisters sein werden.

Kracher gegen Real Madrid wartet

"Okoh und Lukic sind beim FC Liefering und reisen nicht mit nach Portugal", so Letsch gegenüber "salzburg24.at". Das Trainingslager möchte man seitens der Mozartstädter nutzen, um sich intensiv mit den neuen personellen Gegebenheiten auseinanderzusetzen.

"Wir freuen uns, dass wir in Ruhe an Details für alle Spielphasen arbeiten können. Dabei geht es darum, dass wir gemeinsam als Mannschaft kompakt verteidigen, aber auch im eigenen Ballbesitz mutig nach vorne spielen und die Umschaltmomente richtig nutzen. Außerdem besteht in dieser Phase für mich die Möglichkeit, Spieler und Staff besser kennenzulernen. Dazu werde ich im Trainingslager viele Gespräche führen", erklärt Letsch, dessen Mannschaft am 15. Jänner gegen den FC Midtjylland testen wird.

Wenige Wochen später steht bereits das erste Pflichtspiel für die "Bullen" in der UEFA Champions League an. Gegner ist niemand Geringerer als Real Madrid mit dem wieder genesenen David Alaba.

Der 31-Mann-Kader für unser Trainingslager in Portugal 🇵🇹 pic.twitter.com/pU0odErVqX — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) January 8, 2025

