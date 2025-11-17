NEWS

Testspiel! Salzburg empfängt die Bayern

Die Münchner gastieren, wie im Vorjahr, in Wals-Siezenheim für ein Testspiel.

Testspiel! Salzburg empfängt die Bayern Foto: © GEPA
Am 6. Jänner 2026 kommt es - wie auch schon im Jahr zuvor - zum Testspiel zwischen dem FC Red Bull Salzburg und dem FC Bayern München.

Das verkünden beide Klubs am Montag. Anpfiff am Dreikönigstag ist um 15:00 Uhr in Wals-Siezenheim. Im Duell 2025 gab es für den FC Red Bull Salzburg eine 0:6-Schlappe.

Für mehrere Akteure ist die Partie besonders. Konrad Laimer und Dayot Upamecano treffen aufseiten der Bayern auf ihren Ex-Klub. Bei den Salzburgern hat Frans Krätzig Bayern-Vergangenheit.

