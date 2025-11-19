Kreuzbandriss! Verletzungsschock im ÖFB-U17-Nationalteam

Dominik Dobis hat bei der U17-WM in Katar im Spiel gegen England einen Kreuzbandriss erlitten. Das berichtet der "Kurier".

Der Stürmer aus der Red Bull Akademie ging in Halbzeit eins infolge eines Zweikampfs auf Höhe der Mittellinie mit einem Schrei zu Boden. Das linke Knie gab nach. Das Spiel wurde für die Behandlung einige Minuten unterbrochen.

Dobis trat bei der U17-WM vor allem als Vorlagengeber in Erscheinung. Im letzten Gruppenspiel gegen Neuseeland (4:1) traf der Angreifer per Kopf zum zwischenzeitlichen 2:1.

Österreich setzte sich am Dienstag im Achtelfinale deutlich mit 4:0 gegen England durch. Am Freitag (ab 13:30 Uhr) wartet im Viertelfinale Japan.