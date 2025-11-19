Das ÖFB-U17-Nationalteam ist nicht zu stoppen!

Bei der WM in Katar fegte die Auswahl von Teamchef Hermann Stadler im Achtelfinale mit 4:0 über England hinweg.

Austria-Nachwuchsspieler Hasan Deshishku schoss kurz nach der Pause das 1:0. Vor der Partie hätte er ein so deutliches Ergebnis nicht für möglich gehalten. "Aber wir wussten, wir können sie besiegen, wir sind ein sehr starkes Team", sagte der Stürmer.

Teamchef Stadler fehlten ob des klaren Erfolgs beinahe die Worte. "Ein großes Lob an die Mannschaft, unglaubliche Performance. Von mir aus kann es so weiter gehen." Am Freitag trifft Österreichs U17 im WM-Viertelfinale auf Japan.

Die Stimmen nach dem 4:0-Sieg über England: