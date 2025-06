Salzburg offenbar an italienischem Verteidiger interessiert

Der FC Red Bull Salzburg wirft am Transfermarkt offenbar einen Blick nach Italien.

Wie das Portal "tuttomercatoweb.com" berichtet, soll der österreichische Vizemeister Interesse an einem italienischen Verteidiger haben.

Konkret handelt es sich um Edoardo Pieragnolo von Serie-B-Champion US Sassuolo Calcio. In der Saison nach dem Abstieg aus der Serie A gelang der direkte Wiederaufstieg in die höchste italienische Spielklasse.

Interesse auch aus Niederlande und Serie A

In insgesamt 22 Pflichtspielen sammelte der 22-Jährige 1.299 Einsatzminuten und erzielte zudem einen Assist.

Pieragnolo hat allerdings nicht nur die Begehrlichkeiten der Mozartstädter geweckt. Auch die PSV Eindhoven sowie mehrere Serie-A-Klubs sollen eine Verpflichtung des Ex-U21-Teamspielers andenken.

Beim Aufsteiger steht der Defensivmann noch bis Juni 2029 unter Vertrag.

