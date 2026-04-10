Salzburg holt wohl U17-Teamspieler aus Irland

Der FC Red Bull Salzburg steht wohl vor der Verpflichtung eines irischen U17-Teamspielers.

Wie aus einem Bericht von "The Irish Times" hervorgeht, haben sich die "Bullen" im Buhlen um Josh O'Dwyer gegen einige Interessenten aus Portugal und Deutschland durchgesetzt.

Der 16-Jährige soll am gestrigen Donnerstag bereits in Salzburg gewesen sein, um den Transfer zu finalisieren.

In dieser Saison kickt der Mittelfeldspieler für das Akademieteam der Shamrock Rovers. Auf Nationalmannschaftsebene absolvierte er schon 16 Spiele (acht für die U15, acht für die U17). Bei den Salzburgern wird er wohl zunächst bei "Farmteam" Liefering zum Einsatz kommen.