Donis Avdijaj verrät sein Wunschziel

Für Donis Avdijaj verlief die Zeit bei Bundesligist TSV Hartberg durchwegs nach Plan.

In insgesamt 103 Spielen erzielte der Linksaußen 35 Tore und steuerte 27 Assists bei - eine Quote, die sich durchaus sehen lassen kann und zuletzt Begehrlichkeiten weckte.

So wird der ehemalige kosovarische Nationalspieler die Oststeirer mit Ende Juni nach Ablauf seines Vertrags verlassen, wohin ist jedoch noch nicht geklärt.

Schalke für Avdijaj "Herzensangelegenheit"

Nachdem Avdijaj zuletzt mit dem SK Rapid in Verbindung gebracht wurde (Alle Infos >>>) heizt der Offensivmann nun selbst die Gerüchte rund um eine Rückkehr zum FC Schalke 04 in die 2. Deutsche Bundesliga an. Der 28-Jährige stammt aus der Jugend der Königsblauen und könnte sich eine Rückkehr jederzeit vorstellen.

"Schalke wäre für mich eine Herzensangelegenheit – sollte ein Angebot kommen, müsste man mich nicht zweimal bitten. Von meiner Seite ist die Tür offen", erklärt Avdijaj im Interview mit der "WAZ". Für seinen Heimatverein erneut aufzulaufen, wäre für den Flügelspieler eine große Ehre, wie er sagt:

"Es ist ein Traum von mir, mich noch einmal in meiner Heimat zu beweisen. Ich bin niemand, der nur der Vergangenheit hinterherjagt, trotzdem will ich den Leuten zeigen, dass ich nicht der Problemprofi bin, zu dem ich vor zehn Jahren gemacht wurde. Ich will sportlich überzeugen und in Erinnerung bleiben."

