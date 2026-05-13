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Rot hält Einzug! Das sind die neuen LASK-Trikots

Die Linzer zeigen ihre drei neuen Trikots der kommenden Saison. Die Farbe Rot gesellt sich prominent zu Schwarz und Weiß.

Rot hält Einzug! Das sind die neuen LASK-Trikots Foto: © LASK
Textquelle: © LAOLA1
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Mit allen Meisterchancen ausgerüstet geht der LASK ins finale Wochenende der ADMIRAL Bundesliga 2025/26. Jetzt zeigen die Linzer ihren optischen Auftritt für die kommende Saison: die drei Trikots.

Das Element Rot ist prominent dabei: Daheim werden schwarz-weiße Längsstreifen getragen, die durch die Farbe ergänzt werden.

Auswärts gibt es wieder eine Kombination aus Rot und Schwarz im wilden Muster, beim Ausweichtrikot dominiert die Farbe der Liebe überhaupt: Auf rotem Grund gibt es schwarze und weiße Nadelstreifen als Ergänzung.

Das Heimtrikot:

Das Auswärtstrikot:

Das Ausweichtrikot:

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