Rot hält Einzug! Das sind die neuen LASK-Trikots

Mit allen Meisterchancen ausgerüstet geht der LASK ins finale Wochenende der ADMIRAL Bundesliga 2025/26. Jetzt zeigen die Linzer ihren optischen Auftritt für die kommende Saison: die drei Trikots.

Das Element Rot ist prominent dabei: Daheim werden schwarz-weiße Längsstreifen getragen, die durch die Farbe ergänzt werden.

Auswärts gibt es wieder eine Kombination aus Rot und Schwarz im wilden Muster, beim Ausweichtrikot dominiert die Farbe der Liebe überhaupt: Auf rotem Grund gibt es schwarze und weiße Nadelstreifen als Ergänzung.