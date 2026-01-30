Europacöp

Europacup-Bilanz: Cash und Chaos

Europacöp zieht Bilanz: Salzburg und Sturm scheitern in der Europa League, verdienen aber ordentlich Geld. Für Österreich wird es international schwer.

Kommentare

Versöhnlicher Abschluss, bitterer Geschmack!

Salzburg kämpft tapfer gegen Aston Villa, Sturm verabschiedet sich mit einem Heimsieg gegen Brann Bergen – doch sportlich bleibt Ernüchterung.

"Das kann nicht wahr sein, Sturm schießt das Tor und Salzburg verliert noch, wäre so schön gewesen," schreibt Kommentarverborgen.

Hannes und Patrick diskutieren in der neuen Ausgabe von Europacöp über die letzten Auftritte, verpasste Chancen und die tatsächlichen Einnahmen von Salzburg und Sturm in dieser Europacup-Saison.

Außerdem werfen sie einen Blick auf die Folgen für Österreichs Fußball und erklären, warum die kommenden Jahre international brutal hart werden könnten.

Hier ansehen:

Europacöp als Podcast anhören:

Mehr zum Thema

These: Eine Niederlage gegen Aston Villa wäre eine Enttäuschung

These: Eine Niederlage gegen Aston Villa wäre eine Enttäuschung

Europa League
31
Sturms versöhnliches EL-Aus: "Wollten die Fans glücklich machen"

Sturms versöhnliches EL-Aus: "Wollten die Fans glücklich machen"

Europa League
24
Sturm-Noten: Starker Abschluss mit vielen Lichtblicken

Sturm-Noten: Starker Abschluss mit vielen Lichtblicken

Europa League
11
Salzburg nach verspielter 2:0-Führung: "Können stolz sein"

Salzburg nach verspielter 2:0-Führung: "Können stolz sein"

Europa League
110
Sturm verabschiedet sich mit Heimsieg aus der Europa League

Sturm verabschiedet sich mit Heimsieg aus der Europa League

Europa League
44
Ausgeschieden! Salzburg vergeigt 2:0-Führung gegen Aston Villa

Ausgeschieden! Salzburg vergeigt 2:0-Führung gegen Aston Villa

Europa League
89
Die zehn besten ÖFB-Legionäre der Premier-League-Geschichte

Die zehn besten ÖFB-Legionäre der Premier-League-Geschichte

LAOLA1
3

Kommentare

Fußball Europacöp Otar Kiteishvili Karim Konate Fabio Ingolitsch Thomas Letsch Aston Villa Brann Bergen UEFA Europa League Sport-Talk LAOLA1+ Europa League UEFA-Fünfjahreswertung SK Sturm Graz FC Red Bull Salzburg Admiral Bundesliga Patrick Gstettner Johannes Kristoferitsch