Versöhnlicher Abschluss, bitterer Geschmack!

Salzburg kämpft tapfer gegen Aston Villa, Sturm verabschiedet sich mit einem Heimsieg gegen Brann Bergen – doch sportlich bleibt Ernüchterung.

"Das kann nicht wahr sein, Sturm schießt das Tor und Salzburg verliert noch, wäre so schön gewesen," schreibt Kommentarverborgen.

Hannes und Patrick diskutieren in der neuen Ausgabe von Europacöp über die letzten Auftritte, verpasste Chancen und die tatsächlichen Einnahmen von Salzburg und Sturm in dieser Europacup-Saison.

Außerdem werfen sie einen Blick auf die Folgen für Österreichs Fußball und erklären, warum die kommenden Jahre international brutal hart werden könnten.

Hier ansehen: