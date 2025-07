Noch ist Oscar Gloukh Spieler des FC Red Bull Salzburg. Wie wertvoll der Israeli sein kann, untermauerte er in der CL-Quali gegen Brann Bergen. Mit einem sehenswerten Assist zum 1:1 leitete er die Aufholjagd zum 4:1-Erfolg ein.

Bereits davor wurde Gloukh von den niederländischen Gazetten intensivst mit Ajax Amsterdam in Verbindung gebracht, von einer Einigung mit Salzburg war die Rede.

Sportchef Rouven Schröder dementierte vor dem Abflug nach Norwegen. Von einer möglichen Einigung sei man weit entfernt. "Es ist nicht nur Ajax Amsterdam alleine", betonte der Deutsche (Hier nachlesen >>>).

Mit Salzburg muss noch verhandelt werden

Die Niederländer dürften aber weiterhin gute Karten auf eine Verpflichtung haben. Laut "De Telegraaf" ist kurz vor dem Brann-Match eine Einigung mit dem Management von Gloukh in den wichtigsten Punkten gelungen.

Demnach liege ein Vertrag bis 2030 bereit. Eine Million Euro netto pro Saison soll der Israeli verdienen, Boni können die Gage auf 1,8 Millionen Euro erhöhen, heißt es.

Ajax muss mit Salzburg aber noch verhandeln. In der Vorstellung des Preises könnte man, wie es heißt, aber zueinander finden. Rund 15 Millionen Euro sowie mögliche Boni könnten am Ende an die Salzach fließen.

