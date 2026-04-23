FAK defensiv historisch schwach - "Es sind Halbchancen drin!"

Die Wiener Austria bekommt ihre Defensiv-Probleme nicht in den Griff.

Die "Veilchen" verlieren am 28. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga erneut mit 1:3 gegen den FC Red Bull Salzburg (Spielbericht>>>) und kassieren dabei mindestens zwei vermeidbare Gegentore.

Mit nun 46 Saison-Gegentoren ist der FAK nun das in dieser Hinsicht anfälligste aller zwölf Bundesliga-Teams - noch nie seit Gründung der Bundesliga haben die "Veilchen" nach 28 Runden mehr hinnehmen müssen.

"Wir tun uns einfach schwer, Tore zu verteidigen. Es sind Halbchancen, die teilweise drin sind", ist Kapitän Manfred Fischer fassungslos.

Letzte Saison noch das defensivstärkste Team der Liga

Zumal die "Veilchen" in der Vorsaison mit nur 32 Gegentreffern die mit Abstand wenigsten der gesamten Liga bekamen. Fischer seufzt: "Die defensive Stabilität, die uns letzte Saison ausgezeichnet hat, fällt uns heuer auf den Kopf. So ehrlich muss man sein."

Am Mittwoch wurde die violette Abwehr nach 16 Minuten erstmals geknackt. Yorbe Vertessen kam nach einer inkonsequent verteidigten Salzburger Offensivaktion über links recht unbedrängt zum erfolgreichen Abschluss, obwohl sich zu diesem Zeitpunkt neun Austria-Spieler im eigenen Strafraum befanden.

Ähnlich unorganisiert agierten die Favoritner beim 0:2 sechs Minuten später. Nach einem Corner ging die Zuteilung im Sechzehner bzw. das Timing beim Rauskommen von Goalie Samuel Sahin-Radlinger so daneben, dass Torschütze Jannik Schuster danach zugab, "extrem überrascht" gewesen zu sein, dass der Ball zu ihm durchkam.

Die Austria startete zuletzt fast immer mit Rückständen in Spiele

"Du musst gegen diese extrem flinken Salzburger Spieler so Situationen wie beim ersten Tor einfach konsequenter und schärfer verteidigen. Vor allem bei Standards, wo wir ihnen grundsätzlich einen Ticken überlegen sind", lautet Stephan Helms Fehleranalyse.

Der FAK-Coach weiß: Wenn man den Gegner quasi zum Toreschießen einlädt und so jedes Mal früh in einen Rückstand gerät, wie es der Austria zuletzt zu oft passierte, wird es mit dem Punkten ganz schwer.

"Da müssen wir genau drauf schauen. Vor allem deswegen, weil, wenn wir solche Spiele länger offen halten, zeigt sich hinten raus eigentlich immer, dass wir eine sehr gefährliche Mannschaft sind. Deswegen ist es umso ärgerlicher, dass wir diese Phasen haben, wo wir solche Gegentore hinnehmen müssen", ärgert sich Helm.

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