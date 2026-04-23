Dieses Meisterrennen ergibt einfach keinen Sinn mehr – und genau das macht es so spannend!

Während sich Sturm und LASK gegenseitig Punkte wegnehmen, mischt Red Bull Salzburg plötzlich wieder im Titelkampf mit.

Mittendrin stellt User "LASK1908" die perfekte Frage: "Wer verdient es überhaupt, Meister zu werden?"

Hannes, July und Harald gehen dem in Episode 176 (Part 2) auf den Grund, analysieren die aktuellen Leistungen der Titelkandidaten und versuchen, im völligen Chaos noch einen Favoriten auszumachen.

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