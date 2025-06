Der FC Salzburg steht kurz vor dem Auftakt in die FIFA Klub-WM. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wartet CF Pachuca (ab 00:00 Uhr im Live-Ticker >>>).

Im Hintergrund arbeitet Rouven Schröder am Kader für die kommende Saison. Unter anderem Rückkehrer Amar Dedic (nicht im Klub-WM-Kader) soll gehen. Interesse gibt es aus Deutschland (hier nachlesen >>>).

Medizincheck steht bevor

Ein anderer Spieler dürfte hingegen schon einen neuen Klub gefunden haben. Samson Tijani, dessen Vertrag Ende Juni abläuft, steht laut Journalist Ojora Babatunde vor einem Wechsel in die höchste tschechische Liga. Am Abend soll er bereits einen Medizincheck absolvieren, dann gilt der Deal offenbar als Formsache. Ein konkreter Klub oder weitere Details werden dabei nicht genannt.

Zuletzt verbrachte der Nigerianer den Herbst 2024 als Leihspieler bei Fredrikstad in Norwegen, musste aufgrund einer Verletzung allerdings bereits im Winter nach Salzburg zurückkehren.

2020 wechselte Tijani an die Salzach, konnte sich dort nie nachhaltig durchsetzen. Leihen zu Kooperationsklub Liefering, Hartberg und dem WAC verschafften ihm dennoch einige Profieinsätze in Österreich (44 in der Bundesliga, 16 in der 2. Liga, fünf im ÖFB-Cup). Davon entfallen allerdings nur fünf auf den FC Red Bull Salzburg. Jetzt endet das Kapitel mit Vertragsende.

