Red Bull Salzburg holt Verstärkung aus Hoffenheim

Der FC Red Bull Salzburg hat mit Jonathan Hader einen neuen Kaderplaner verpflichtet.

Der 28-jährige Deutsche war zuletzt bei der TSG Hoffenheim tätig, wo er die Rolle "Leiter Nachwuchsscouting" ausübte.

Johann Eder, bis zuletzt Kaderplaner der "Bullen", bleibt den Salzburger erhalten, wechselt jedoch in eine andere Rolle. Er wird künftig Chefscout in der Mozartstadt.

Mit den Transfers von Joane Gadou (um 19,5 Mio. Euro zu Borussia Dortmund), Jannik Schuster (um 18 Mio. Euro zu Brentford) und Kerim Alajbegovic (um 8 Mio. Euro zu Leverkusen) haben die Salzburger in diesem Sommer bereits über 40 Millionen Euro an Transfer-Erlösen erwirtschaftet.

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