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Red Bull Salzburg passt Vereinslogo an!

Die "Bullen" nehmen ab sofort eine Anpassung am Klublogo vor.

Red Bull Salzburg passt Vereinslogo an! Foto: © FC Red Bull Salzburg
Textquelle: © LAOLA1
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Das Logo des FC Red Bull Salzburg wurde leicht verändert.

Konkret gibt es eine kleine Anpassung bei der äußeren Kontur des Logos. Diese umfasst nur noch eine dünnere, schwarze Linie.

Wie die "Bullen" mitteilen, soll die Veränderung zu einem "klareren und weiterhin zeitgemäßen Auftritt" führen. Im Zentrum sei die "einfachere und effizientere Handhabung über alle Anwendungen hinweg" gestanden.

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