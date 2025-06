Red Bull Salzburg holt einen Dänen für die Innenverteidigung

Der FC Red Bull Salzburg vermeldet den nächsten Neuzugang!

Nach der Verpflichtung von Offensivspieler Sota Kitano verstärken sich die "Bullen" mit Innenverteidiger Jacob Rasmussen. Der 28-jährige Däne wechselt von Bröndby IF, wo auch ÖFB-Goalie Patrick Pentz unter Vertrag steht, in die Mozartstadt und unterschreibt einen Vertrag bis 30. Juni 2027.

Rasmussen bringt internationale Erfahrung aus mehreren europäischen Topligen, wie der Eredivisie und der Serie A, mit, wo er unter anderem für Feyenoord Rotterdam, Vitesse Arnheim und den FC Empoli seine Schuhe schnürte. Zuletzt war er bei Bröndby IF nicht nur eine feste Größe in der Defensive (70 Einsätze in zwei Jahren), sondern auch Kapitän des Teams.

Rasmussen "hungrig nach Siegen und Titeln"

Sportchef Rouven Schröder sagt zur Neuverpflichtung: "Jacob Rasmussen ist ein Spieler, der sehr viel Erfahrung mitbringt, fließend Deutsch, Englisch und Dänisch spricht und Leadership verkörpert. Gepaart mit seinem guten Spielaufbau und seiner Präsenz auf dem Platz wird er uns in der Gesamtheit der Gruppe bereichern. Wir hatten sehr gute und offene Gespräche und freuen uns, ihn nun bei uns willkommen heißen zu können."

Rasmussen selbst sagt: "Ich bin stolz und froh, jetzt ein Teil dieses Klubs zu sein, und bin bereit, alles zu geben. Der FC Red Bull Salzburg ist eine große Adresse im europäischen Fußball, wo sehr professionell gearbeitet wird. Ich bin – genauso wie der Klub – hungrig nach Siegen und nach Titeln, und ich weiß, was hier möglich ist, von daher passt das einfach wunderbar – da musste ich nicht lange überlegen. Ich möchte mich hier von Tag eins an einbringen und mit Leistung überzeugen."