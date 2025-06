Der FC Red Bull Salzburg verpflichtet Sota Kitano.

Der 20-jährige Japaner wechselt von Cerezo Osaka zu den Roten Bullen und unterschreibt einen Vertrag bis 30. Juni 2029. Kitano wurde im Nachwuchs von Cerezo Osaka ausgebildet und spielte während dieser Zeit auch für das U20-Nationalteam Japans.

In der ersten Mannschaft des Klubs war der Offensivspieler insgesamt 91 Mal (13 Tore, 6 Assists) im Einsatz. In der laufenden J-League-Saison konnte der 1,72 Meter große Rechtsfuß je vier Tore und Assists in 19 Spielen verbuchen.

Kitano trifft in Salzburg auf seinen Landsmann Takumu Kawamura und steigt ab sofort ins Mannschaftstraining ein.

Schröder von Kitanos Qualitäten überzeugt

Sportdirektor Rouven Schröder erklärt: "Wir haben Sota Kitano schon lange auf dem Schirm und konnten ihn dadurch sehr intensiv scouten. Er ist ein beidbeiniger, sehr kreativer und fleißiger Spieler, besitzt eine hohe Working Rate, ist ein absoluter Teamplayer und kann bis auf die zentrale Spitze alle Positionen in der Offensive bekleiden."

"Mit seinen Fähigkeiten und seinem Potenzial passt er ausgezeichnet zur Philosophie des FC Red Bull Salzburg. Natürlich wird sich Sota erst bei uns einleben müssen – dabei wird er jedoch nicht nur von uns, sondern sicherlich auch von seinem Landsmann Takumu Kawamura unterstützt werden", so Schröder weiter.

Kitano ist nach Stefan Lainer und Frans Krätzig bereits der dritte Neuzugang in Salzburg.