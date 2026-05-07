SKN räumt bei Liga-Zwa-Auszeichnungen ab - Lustenau geht leer aus

Die ADMIRAL 2. Liga bleibt zwei Spieltage vor Schluss weiter spannend. Austria Lustenau führt die Liga an, noch dürfen sich aber weitere Klubs Hoffnungen auf den Titel machen. Die Tabelle >>>

Bei den Auszeichnungen räumt vorallem der Tabellendritte SKN St. Pölten ab. Marc Stendera ist Spieler der Saison, Cem Sekerlioglu gewinnt die Auszeichnung Trainer der Saison.

Tormann der Spielzeit wird FAC-Goalie Juri Kirchmayr. Die erstmals vergebene Auszeichnung zum Newcomer der Saison geht an Liefering-Talent Aboubacar Camara.

Leader Lustenau gewinnt nirgends

Für Leader Lustenau gibt es also keinen ersten Platz in einer Kategorie zu verzeichnen. In der Kategorie Trainer (Markus Mader) und Spieler der Saison (Mame Wade) gibt es immerhin zweite Plätze.

Domenik Schierl wird bei den Goalies hinter SKN-Tormann Christopher Knett Dritter. Die Jury für die Wahl besteht aus Präsidenten, Managern und Trainern der ADMIRAL 2. Liga.

Die Preisträger:

Spieler der Saison:

Marc Stendera (SKN St. Pölten) Mame Wade (SC Austria Lustenau) David Peham (SKU Ertl Glas Amstetten) Alexander Schmidt (Admira Wacker) Deniczan Cosgun (SV Austria Salzburg)

Tormann der Saison:

Juri Kirchmayr (FAC Wien) Christopher Knett (SKN St. Pölten) Domenik Schierl (SC Austria Lustenau) Simon Nesler-Täubl (SV Austria Salzburg) Bernhard Unger (First Vienna FC 1984)

Trainer der Saison:

Cem Sekerlioglu (SKN St. Pölten) Markus Mader (SC Austria Lustenau) Sinan Bytyqi (FAC Wien) Christian Heinle (FC HOGO Hertha Wels) Patrick Enengl (SKU Ertl Glas Amstetten)

Newcomer der Saison: