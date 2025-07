Der FC Red Bull Salzburg schnappt sich offenbar doch noch Anrie Chase vom VfB Stuttgart.

Der Abwehrspieler soll kurz vor einem Wechsel vom deutschen Bundesligisten in die Mozartstadt stehen, das berichten die "Salzburger Nachrichten". Demnach seien nur mehr letzte Details zu klären, der Transfer steht kurz vor dem Abschluss.

Salzburg hat wohl schon länger ein Auge auf Chase geworfen.

Bei Stuttgart konnte er nicht voll überzeugen

Wie das japanische Portal "Sponichi" im Juni berichtete, sollte der 21-Jährige bereits bei der Klub-WM mit an Bord sein - hatte allerdings noch mit einem Muskelfaserriss zu kämpfen.

Beim VfB Stuttgart kam Chase nicht so wirklich zum Zug. Der Innenverteidiger stand lediglich in zwölf von 34 Bundesligaspielen am Platz. Nach der Winterpause wurde er nur mehr bei der zweiten Mannschaft in der 3. Liga eingesetzt, fehlte ab März aber verletzt.

Um die Chance zu wahren, bei der WM 2026 für Japan zu spielen, braucht Chase Spielpraxis - die er bei Salzburg bekommen könnte.

