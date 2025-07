Das Kapitel Amar Dedic beim FC Red Bull Salzburg dürfte zeitnah vorbei sein. Fabrizio Romano berichtete bereits Ende Juni von einem bevorstehenden Medizincheck bei Benfica Lissabon.

Laut "Salzburger Nachrichten" wurde dieser mittlerweile erledigt, der Deal sei durch, es fehle nur mehr eine offizielle Mitteilung der Klubs. Die von Romano bezifferte Ablösesumme von zehn Millionen Euro dürfte zudem höher ausfallen. Dem Lokalmedium zufolge fließen zwölf Millionen Euro in die Mozartstadt.

Fünf Jahre Vertrag bei Benfica

Bereits im Winter 2025 verkaufte Salzburg Dedic für 1,5 Millionen Euro an Olympique Marseille. Weil die Zeit in der Ligue 1 nicht unbedingt von Erfolg geprägt war, holten ihn die Mozartstädter mit einer Rückkaufoption in Höhe von 100 Tausend Euro vor Kurzem vorübergehend zurück.

Rechnet man die Summen zusammen, kommen die "Bullen" immerhin noch auf ein ordentliches Millionen-Geschäft. Dedic hat aktuell einen Marktwert von zwölf Millionen Euro. Sein Vertrag in Salzburg wäre noch zwei Jahre gültig.

In Lissabon unterschreibt der gebürtige Zeller laut "A Bola" einen Kontrakt für fünf Jahre.