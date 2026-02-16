NEWS

Diagnose da: Rapid muss lange auf Mittelfeldspieler verzichten

Der 23-Jährige musste im gestrigen Derby früh ausgetauscht werden - er wird seiner Mannschaft lange fehlen.

Der SK Rapid muss lange auf Martin Ndzie verzichten.

Das geben die Hütteldorfer am Tag nach der 0:2-Derbyniederlage (zum Spielbericht >>>) in Favoriten bekannt. Der 23-jährige Kameruner verletzte sich noch in der ersten Halbzeit in einem Zweikampf, die Untersuchungen hätten den Verdacht auf eine schwere Knieverletzung bestätigt.

Der Mittelfeldspieler sei demnach bereits von Mannschaftsarzt Dr. Lukas Brandner am Meniskus operiert worden, er wird mehrere Monate ausfallen.

