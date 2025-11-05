Rapidler steht im französischen Legionärs-Team der Woche

Mit dem 2:1 gegen den SK Sturm Graz setzte der SK Rapid ein Ausrufezeichen in der ADMIRAL Bundesliga.

Grundstein für den Erfolg war auch die Dreierkette mit Nenad Cvetkovic, Ange Ahoussou und Serge-Philippe Raux Yao.

Letzterer wird für seine Leistungen in Hütteldorf jetzt von der französischen Zeitung "L'Equipe" ausgezeichnet. Der Abwehrspieler steht in Frankreichs Legionärs-Team der Woche.

Ex-Salzburger überzeugt ebenso

In der Abwehr ist mit Oumar Solet (Udinese/ ehemals Red Bull Salzburg) ein weiterer Kicker, der die ADMIRAL Bundesliga kennt. Im Sturm befindet sich Real-Superstar Kylian Mbappe.

Im Ligue-1-Team der Runde findet sich ebenso ein Mann mit Österreich-Vergangenheit. ÖFB-Legionär Samson Baidoo schaffte es abermals in die Auswahl.