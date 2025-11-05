L'équipe-type des Français du week-end : Mbappé et Cherki doublement décisifs, Maignan sauveur milanais— L'Équipe (@lequipe) November 3, 2025
➡️ https://t.co/TPH1LaCMvj pic.twitter.com/lmsVRfFfrF
Rapidler steht im französischen Legionärs-Team der Woche
Neben jeder Menge Prominenz wird ein Rapid-Kicker von der Zeitung "L'Equipe" ausgezeichnet.
Mit dem 2:1 gegen den SK Sturm Graz setzte der SK Rapid ein Ausrufezeichen in der ADMIRAL Bundesliga.
Grundstein für den Erfolg war auch die Dreierkette mit Nenad Cvetkovic, Ange Ahoussou und Serge-Philippe Raux Yao.
Letzterer wird für seine Leistungen in Hütteldorf jetzt von der französischen Zeitung "L'Equipe" ausgezeichnet. Der Abwehrspieler steht in Frankreichs Legionärs-Team der Woche.
Ex-Salzburger überzeugt ebenso
In der Abwehr ist mit Oumar Solet (Udinese/ ehemals Red Bull Salzburg) ein weiterer Kicker, der die ADMIRAL Bundesliga kennt. Im Sturm befindet sich Real-Superstar Kylian Mbappe.
Im Ligue-1-Team der Runde findet sich ebenso ein Mann mit Österreich-Vergangenheit. ÖFB-Legionär Samson Baidoo schaffte es abermals in die Auswahl (Mehr dazu >>>).