Rapidler steht im französischen Legionärs-Team der Woche

Neben jeder Menge Prominenz wird ein Rapid-Kicker von der Zeitung "L'Equipe" ausgezeichnet.

Rapidler steht im französischen Legionärs-Team der Woche Foto: © GEPA
Mit dem 2:1 gegen den SK Sturm Graz setzte der SK Rapid ein Ausrufezeichen in der ADMIRAL Bundesliga.

Grundstein für den Erfolg war auch die Dreierkette mit Nenad Cvetkovic, Ange Ahoussou und Serge-Philippe Raux Yao.

Letzterer wird für seine Leistungen in Hütteldorf jetzt von der französischen Zeitung "L'Equipe" ausgezeichnet. Der Abwehrspieler steht in Frankreichs Legionärs-Team der Woche.

Ex-Salzburger überzeugt ebenso

In der Abwehr ist mit Oumar Solet (Udinese/ ehemals Red Bull Salzburg) ein weiterer Kicker, der die ADMIRAL Bundesliga kennt. Im Sturm befindet sich Real-Superstar Kylian Mbappe.

Im Ligue-1-Team der Runde findet sich ebenso ein Mann mit Österreich-Vergangenheit. ÖFB-Legionär Samson Baidoo schaffte es abermals in die Auswahl (Mehr dazu >>>).

