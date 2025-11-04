Wie stark ist Seidl wirklich?

Matthias Seidl war nach seinem spektakulären Freistoßtreffer der Mann, der gegen Sturm Graz die Wende eingeleitet hat. "Er hat das in die Hand genommen und das imponiert mir ganz einfach. Das taugt mir", zollt Trainer Peter Stöger seinem Kapitän Respekt.

Nach einer starken ersten Saison bei Rapid folgte eine schwierige zweite Spielzeit. Häufig nur als Joker im Einsatz, fragte man sich, ob die Kapitänsbinde nicht doch zu schwer wiegt.

Jetzt zählt Seidl zu den Gewinnern der jüngsten Formkrise und der taktischen Umstellungen im Team.

Über seine Rolle bei Rapid und eine mögliche Nominierung für das Nationalteam bei der WM im kommenden Jahr diskutieren Patrick, Harald und Johannes in der aktuellen Ausgabe der Ansakonferenz.

Hier ansehen: