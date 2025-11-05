NEWS

Salzburg an U20-Nationalspieler dran?

Die Mozartstädter sollen sich mit einem jungen Mann aus Ecuador beschäftigen, haben dabei aber offenbar Konkurrenz.

Salzburg an U20-Nationalspieler dran? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Derzeit führt der österreichische Vizemeister FC Red Bull Salzburg die ADMIRAL Bundesliga an. Die Mannschaft der Mozartstädter ist gespickt von jungen Talenten.

Jetzt wird ein weiterer Youngster mit einem Wechsel an die Salzach in Verbindung gebracht. Salzburg interessiert sich laut Transferinsider Ekrem Konur für Jeremy Arevalo (20) vom spanischen Zweitligisten Racing Santander.

Auch Interesse aus LaLiga und Serie A

Der Stürmer aus Ecuador verbucht in LaLiga2 in der aktuellen Saison in zwölf Spielen sieben Treffer. Arevalo besitzt einen Vertrag bis 2027 und verfügt über einen Marktwert von einer Million Euro.

Salzburg ist mit seinem Interesse wohl nicht alleine. Villarreal, Valencia, Roma und Atalanta Bergamo sollen sich, wie es heißt, auch für den U20-Nationalspieler Ecuadors interessieren.

VIDEO: Die Transferflops des FC Red Bull Salzburg

Mehr zum Thema

Wird Alajbegovic-Transfer billiger als gedacht?

Wird Alajbegovic-Transfer billiger als gedacht?

Bundesliga
2
Bericht: Sturm Graz an Talent aus Irland interessiert

Bericht: Sturm Graz an Talent aus Irland interessiert

Bundesliga
14
Schicker-Abgang? Hoffenheim prüft mögliche Alternative

Schicker-Abgang? Hoffenheim prüft mögliche Alternative

Deutsche Bundesliga
82
Muss Vinicius Junior Real Madrid verlassen?

Muss Vinicius Junior Real Madrid verlassen?

La Liga
17
Altach mit Rekordumsatz, Präsidium für zwei Jahre bestätigt

Altach mit Rekordumsatz, Präsidium für zwei Jahre bestätigt

Bundesliga
4
Der Kühbauer-Effekt beim LASK

Der Kühbauer-Effekt beim LASK

Bundesliga
9
Wie stark ist Seidl wirklich?

Wie stark ist Seidl wirklich?

Bundesliga
28
Kommentare

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball Segunda Division FC Red Bull Salzburg Gerüchteküche Transfermarkt AS Roma Atalanta Bergamo Villareal CF Valencia Racing Santander