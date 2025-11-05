Derzeit führt der österreichische Vizemeister FC Red Bull Salzburg die ADMIRAL Bundesliga an. Die Mannschaft der Mozartstädter ist gespickt von jungen Talenten.

Jetzt wird ein weiterer Youngster mit einem Wechsel an die Salzach in Verbindung gebracht. Salzburg interessiert sich laut Transferinsider Ekrem Konur für Jeremy Arevalo (20) vom spanischen Zweitligisten Racing Santander.

Auch Interesse aus LaLiga und Serie A

Der Stürmer aus Ecuador verbucht in LaLiga2 in der aktuellen Saison in zwölf Spielen sieben Treffer. Arevalo besitzt einen Vertrag bis 2027 und verfügt über einen Marktwert von einer Million Euro.

Salzburg ist mit seinem Interesse wohl nicht alleine. Villarreal, Valencia, Roma und Atalanta Bergamo sollen sich, wie es heißt, auch für den U20-Nationalspieler Ecuadors interessieren.

